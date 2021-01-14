США захотели сократить возможности разведки России и Китая

США запретили поставлять свои технологии военным России, Китая, Кубы, Ирана и Венесуэлы, которые подпадают под экспортный контроль. Об этом говорится на сайте Министерства торговли США.

Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга ввело новый режим контроля над любыми американскими технологиями, которые могут быть использованы военной разведкой в Китае, на Кубе, в России и Венесуэле, «а также в странах, поддерживающих террористов». BIS также усиливает контроль, чтобы «помешать лицам из США поддерживать несанкционированные программы создания оружия массового уничтожения».

Тем самым в Штатах рассчитывают сократить возможности разведки России, Китая, Кубы, Ирана и Венесуэлы. «Мы не можем позволить иностранным организациям военной разведки наших противников в Китае, на Кубе, в России, Венесуэле и Иране извлекать выгоду из технологий США для поддержки дестабилизирующей деятельности», — говорится в заявлении.

Помимо этого, BIS расширит требования к лицензии для экспорта, реэкспорта и передачи для использования разведками в Китае, России и Венесуэле. В список Минторга также попали разведка Северной Кореи и Сирии.

В январе аппарат директора национальной разведки, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США обвинили Россию в масштабной кибератаке на федеральные учреждения страны. В Вашингтоне считают, что целью этой атаки была попытка получить некие разведданные.

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