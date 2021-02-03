Раскрыты препятствия на пути стратегического партнерства Турции и США

Одно из препятствий на пути стратегического партнерства Турции и США — поддержка последними Греции. Эту и другие причины раскрыл глава Ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» Хаялом Муаззином.

По его словам, сейчас Вашингтон нельзя назвать ни стратегическим партнером, ни стратегическим союзником Анкары. Одна из причин разрыва — поддержка Греции и греческой части Южного Кипра со стороны США. Помимо этого, отметил Дженгиз, американская сторона ведет политику, угрожающую интересам Турции в Сирии.

«Кто бы ни был президентом Америки, ее отношение к Турции будет неизменно. Тем, кто верит в позитивное развитие событий, необходимо ответить на несколько вопросов. Будут ли США продолжать свою агрессивную политику против Турции? Откажутся ли от санкций против нее? Нет», — добавил он.

По мнению Дженгиза, США и Турцию связывает только членство в НАТО. Даже несмотря на работу в альянсе, Вашингтон не оказал Анкаре помощи в Сирии. Дженгиз считает, что Штаты используют Турцию, чтобы ее силами бороться с Россией.

В ноябре 2020-го Дженгиз утверждал, что Турция скоро выйдет из НАТО, а саму организацию вполне можно назвать развалившейся. Он предрек альянсу разрушение в течение ближайших 2-3 лет и предположил, что Россия создаст новый стратегический пакт, в который войдет и Турция.

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