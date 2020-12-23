В Турции похвалили мужественное поведение Путина

Глава Ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз похвалил мужественное поведение президента России Владимира Путина. Таким образом он прокомментировал прошедшую на прошлой неделе пресс-конференцию российского лидера в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» Хаялом Муаззином.

«Может быть, иногда у Путина взгляды, противоположные турецким. Но это человек, который держит слово. Мужчина. Он хвостом не виляет. Если он считает, что это выгодно для его страны, он идет до конца», — сказал Дженгиз.

Он подчеркнул, что это хорошо, потому что партнеры знают, что ожидать от России: так, в Анкаре понимают, что РФ не станет менять своей позиции в сделке с Турцией по приобретению российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400 и в целом отношения к турецкому государству на фоне разногласий с Западом.

Ранее в декабре госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон решил ввести санкции против Анкары за покупки С-400, для того, чтобы лишить Москву доходов.