В Крыму предупредили Украину о плачевных последствиях заигрывания с Турцией

Заигрывание властей Украины с Турцией может иметь для них плачевные последствия. Об этом Киев предупредил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов, передает РИА Новости.

«Заигрывания с Анкарой доведут Киев до цугундера, поскольку Турция "на голубом глазу" считает Крымский полуостров своим, и в ее геополитических прожектах нет места для сильной и независимой Украины», — пояснил политик.

По его словам, Анкара пытается убедить Киев в своей готовности оказать ему поддержку, однако на самом деле использует его для реализации собственных геополитических интересов в регионе. Молохов также подчеркнул, что украинским властям не стоит надеяться, что Турция станет «таскать для них каштаны из огня» в рамках так называемой «Крымской платформы».

16 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара не признает «незаконную аннексию» Крыма Россией, поддерживая территориальную целостность Украины. Он добавил, что считает Украину ключевой страной, способной обеспечить стабильность и безопасность Турции.

23 сентября Зеленский представил в ООН концепцию «Крымской платформы» и предложил международному сообществу присоединиться к инициативе. «Это координация международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова», — пояснил он. В настоящее время Украина проводит переговоры на уровне национальных правительств стран-членов Евросоюза об их участии в инициативе.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.