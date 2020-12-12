Пушков порассуждал о заинтересованности Эрдогана Крымом

Российский сенатор Алексей Пушков назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана главной силой силой на Закавказье по итогам конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик скептически отнесся к идее Эрдогана создать под его руководством «платформы шести», куда, помимо Турции, должны войти Азербайджан, Иран, Грузия, Армения и Россия. Как считает Пушков, такой формат неприемлем для российских властей. «Эрдоган, как мы уже писали, играет одновременно на многих досках. Но вряд ли надо помогать ему расширять число этих досок», — порассуждал политик.

Сенатор также выразил опасения, что следующей целью Турции может стать Крым. Заинтересованность турецкого президента полуостровом сенатор назвал слишком настойчивой и выходящей за рамки дипломатических приличий и любого партнерства.

16 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Турция не признает «незаконную аннексию» Крыма Россией, поддерживая территориальную целостность Украины. Он добавил, что считает Украину ключевой страной, способной обеспечить стабильность и безопасность Турции.