Путин прокомментировал заявления Эрдогана о непризнании Крыма

Позиции России и Турции совпадают далеко не по всем вопросам, в том числе по Крыму. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Владай» по видеосвязи, трансляцию которого ведет телеканал НТВ на YouTube.

Так Путин прокомментировал заявления турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании российского статуса Крыма. «Что касается позиции Турции по непризнанию Крыма российским — ну, что ж, у нас далеко не все совпадает. Так же как и по, скажем, ситуации в Закавказье», — сказал российский лидер.

Президент России добавил, что позиция Эрдогана по Крыму не важна — интересы нашей страны надежно защищены.

16 октября Эрдоган на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Турция не признает «незаконную аннексию» Крыма Россией, поддерживая территориальную целостность Украины. Он добавил, что считает Украину ключевой страной, способной обеспечить стабильность и безопасность Турции.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.