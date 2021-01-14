В Турции рассказали об ослепленном амбициями Трампе

Президент США Дональд Трамп — политик, ослепленный своими личными амбициями, а не заботящийся об интересах США. Такую характеристику дал американскому лидеру глава Ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» Хаялом Муаззином.

«Я никогда не видел политика, столь ослепленного амбициями, как Трамп (...) Его отказ от дипломатии и попытки управлять страной через Twitter войдут в историю», — подчеркнул Дженгиз.

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По его словам, часть американского населения считала, что Трампу удалось победить на выборах 2016 года благодаря помощи России, и поэтому он был вынужден пойти на поводу у тех, кто лоббирует интересы Израиля. Дженгиз назвал «безумным решением» признание Иерусалима столицей Израиля и еще раз подчеркнул в связи с этим, что целью Трампа в этом решении было сохранить свою власть. Для этого тот якобы полагался на защиту «еврейского лобби».

В марте 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что превращение константинопольского православного собора Святой Софии в мечеть — не что иное, как ответ Турции на политику США и Израиля на Ближнем Востоке.

25 марта Трамп подписал указ о признании Голанских высот частью Израиля. Против этого решения выступили Сирия, Россия, Евросоюз и Китай.

6 декабря 2017-го президент США признал Иерусалим столицей Израиля. Решение также вызвало критику со стороны многих европейских лидеров.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН 497 тогда признала аннексию недействительной, Дамаск продолжает считать эти территории своими.