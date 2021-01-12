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Эрдоган предложил заменить Британию Турцией в рядах стран ЕС

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Фото: Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил заменить Британию Турцией и включить ее в ряд стран ЕС. Его цитирует агентство Anadolu в своем Telegram-канале.

«Все возрастающая неопределенность, которую принес с собой Brexit, будет устранена только после того, как Турция получит членство», — считает президент.

Эрдоган добавил, что 60-летний процесс вступления в Евросоюз — стратегический выбор Турции. По его мнению, главной задачей объединения в ближайшее время должно стать его ускорение.

Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля 2020 года. Стороны договорились о переходном периоде до конца года, во время которого в Соединенном Королевстве продолжала действовать большая часть законов ЕС. Если бы Лондон и Брюссель не успели заключить новое соглашение о торговле до конца декабря, Великобритания перестала бы быть частью общего европейского рынка, что привело бы к введению таможенных границ между Великобританией и ЕС.

Турция подписала соглашение об ассоциации со странами Европейского экономического сообщества в 1963 году, а в 1987-м подала заявку на членство. Переговоры о вступлении в ЕС начались только в 2005-м и после этого неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Брюссель активизировал процесс в 2016 году в обмен на согласие Анкары способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.

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