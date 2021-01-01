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В Шотландии заявили о скором возвращении в ЕС

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Фото: RUSSELL CHEYNE / Reuters

Шотландия в скором времени вернется в состав Европейского союза (ЕС). Об этом первый министр Шотландии Никола Стерджен написала в своем Twitter-аккаунте.

«Шотландия скоро вернется, Европа. Не выключайте свет», — заявила она. Она также прикрепила к тексту изображения флагов ЕС и Шотландии.

Ранее Великобритания и Евросоюз достигли соглашения об условиях Brexit, благодаря которому Лондон и Брюссель смогут окончательно оформить «развод», в том числе в экономической части. Сторонам удалось согласовать все основные аспекты отношений после 31 декабря, когда истечет срок переходного периода. Одним из главных документов в рамках общего соглашения стал договор о торговле, который предусматривает обоюдное отсутствие пошлин и квот.

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