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Россия оценила торговую сделку Евросоюза и Великобритании

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В России оценили сделку между Великобританией и Европейским союзом (ЕС) по Brexit. Об этом РИА Новости рассказал замглавы МИД России Александр Грушко.

По его словам, Москва положительно относится к заключению торговой сделки. Грушко подчеркнул, что теперь в международных отношениях стало на одно потрясение меньше.

Ранее стало известно, что Великобритания и Евросоюз достигли соглашения об условиях Brexit после многомесячных переговоров. Одним из главных документов в рамках общего соглашения стал договор о торговле, который предусматривает обоюдное отсутствие пошлин и квот.

Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля. Стороны договорились о переходном периоде до конца года, во время которого в Соединенном Королевстве продолжила действовать большая часть законов ЕС. Если бы Лондон и Брюссель не успели заключить новое соглашение о торговле до конца декабря, Великобритания перестала бы быть частью общего европейского рынка, что в свою очередь привело бы к введению таможенных границ между страной и ЕС.

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