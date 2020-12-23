Великобритания и ЕС договорились о сделке по Brexit

Властям Великобритании и Евросоюза удалось согласовать сделку по Brexit после многомесячных напряженных переговоров. Об этом заявил корреспондент телеканала Sky Джо Пайк в своем Twitter.

«СРОЧНАЯ НОВОСТЬ: источник с Даунинг-стрит, 10 сообщил: "Сделка достигнута"», — написал он. Журналист добавил, что, по данным другого его источника, переговоры до сих пор продолжаются.

Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля. До конца 2020 года стороны договорились о переходном периоде, во время которого в Соединенном Королевстве продолжит действовать большая часть законов ЕС: в том числе правила торговли. До конца переходного периода Брюссель и Лондон должны были договориться о формате будущих отношений и заключить новое соглашение о торговле.

Однако переговоры неоднократно заходили в тупик. Британское правительство даже заявляло, что готово к Brexit без сделки с Брюсселем. Если сторонам не удастся достичь договоренности до конца декабря, Великобритания перестанет быть частью общего европейского рынка, что приведет к введению таможенных границ между страной и ЕС.

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