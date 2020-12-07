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Великобритания и ЕС не договорились об условиях Brexit

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Фото: Dado Ruvic / Reuters

Великобритания и ЕС не смогли договориться об условиях Brexit, стороны продолжат переговоры, чтобы преодолеть разногласия по вопросам будущих отношений и торговли. Об этом говорится в совместном заявлении британского премьер-министра Бориса Джонсона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора, сообщает ТАСС.

Согласно заявлению, стороны сошлись во мнении, что условия для подписания итогового соглашения не выполнены из-за «сохраняющихся существенных разногласий по трем ключевым темам: обеспечение равных условий игры, правила рыболовства и урегулирование споров».

В документе отмечается, что в ближайшее время переговорщики с обеих сторон подготовят предложения по устранению противоречий. Стороны обсудят их в Брюсселе в ближайшие дни.

В ноябре переговоры между Евросоюзом и Великобританией над заключением торгового соглашения были приостановлены из-за заражения коронавирусной инфекцией члена европейской делегации.

Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля. До конца 2020 года стороны договорились о переходном периоде, во время которого в Соединенном Королевстве продолжит действовать большая часть законов ЕС: в том числе правила торговли. До конца переходного периода Брюссель и Лондон должны были договориться о формате будущих отношений и заключить новое соглашение о торговле. Однако в июле 2020-го стороны досрочно прекратили очередные переговоры, так как не смогли прийти к соглашению по ряду вопросов. Если им не удастся достичь договоренности до конца декабря, Великобритания перестанет быть частью общего европейского рынка, что приведет к введению таможенных границ между страной и ЕС.

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