Британия и ЕС приостановили переговоры по Brexit из-за коронавируса

Переговоры между Евросоюзом и Великобританией над заключением торгового соглашения были приостановлены из-за заражения коронавирусной инфекцией члена европейской делегации. Об этом сообщил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье в своем Twitter-аккаунте.

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По его словам, сторонами было принято решение прекратить переговоры на непродолжительное время. Барнье добавил, что стороны продолжат свою работу в полном соответствии с инструкциями.

Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля. До конца 2020 года стороны договорились о переходном периоде, во время которого в Соединенном Королевстве продолжит действовать большая часть законов ЕС: в том числе правила торговли. До конца переходного периода Брюссель и Лондон должны были договориться о формате будущих отношений и заключить новое соглашение о торговле. Однако в июле 2020-го стороны досрочно прекратили очередные переговоры, так как не смогли прийти к соглашению по ряду вопросов.

Разногласия, в частности, касаются перемещения товаров через границу между Ирландией и Северной Ирландией: первая входит в ЕС, вторая вышла из объединения вместе с Лондоном. Помимо этого, Великобритания не хочет обеспечивать доступ для европейских рыбаков в свои районы, поскольку это несовместимо со статусом страны как независимого государства.