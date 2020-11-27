Великобританию предупредили о дефиците еды

Производители и поставщики продовольствия предупредили о дефиците продуктов питания, с которым в ближайшее время может столкнуться страна, пишет Bloomberg.

Угроза нехватки еды вызвана несколькими причинами. Среди них — ажиотажный спрос в преддверии католического Рождества, недостаток складских помещений, пандемия коронавируса и предстоящий окончательный выход из Евросоюза (в конце 2020-го заканчивается переходный период).

Материалы по теме Пустые кошельки Россияне стали забывать, как выглядят наличные деньги. Когда в стране появится цифровой рубль? За бугром Богачи по всему миру прячут миллионы от властей. Как на этом зарабатывают маленькие страны?

Лондон и Брюссель пока не пришли к договоренности относительно условий Brexit. Если их не удастся достичь до конца декабря, Великобритания перестанет быть частью общего европейского рынка, что приведет к введению таможенных границ между страной и ЕС.

На этом фоне поставщики многих товаров, в том числе продовольственных, стараются нарастить запасы, что чревато перегруженностью складов и транспортных магистралей. Многие компании уже отмечают, что ситуация гораздо серьезнее, нежели весной во время первой волны коронавируса, когда у них оставался запас прочности.

В настоящее время склады почти полностью загружены не скоропортящимися продуктами, что вкупе с многокилометровыми пробками на дорогах создает угрозу для поставок товаров остальных категорий. Участники рынка надеются, что власти Великобритании и ЕС найдут выход и заключат сделку на приемлемых для обеих сторон условиях.