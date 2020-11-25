Великобритании предсказали небывалый кризис на рынке труда

На фоне небывалого экономического спада за 300 лет Великобритания столкнется с кризисом на рынке труда и рекордной безработицей, предсказал министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак. По его словам, безработица достигнет пика во втором квартале будущего года и составит 7,5 процента — это примерно 2,6 миллиона человек, передает Bloomberg.

«Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения еще не закончилась, а наша чрезвычайная экономическая ситуация только началась», — констатировал он, выступая перед парламентом. Министр добавил, что первоочередной задачей для властей сейчас остается поддержка населения.

Британия столкнулась с беспрецедентным падением экономики за всю историю. По прогнозам, ВВП страны в этом году упадет на 11,3 процента, к докризисным показателям экономика вернется не раньше третьего квартала 2022 года. Из-за кризиса в 2025 году объем экономики Британии будет примерно на 3 процента меньше, чем ожидалось до пандемии.

Теперь Соединенное Королевство вынужденно объявило крупнейшую в своей истории программу заимствования мирного времени, отмечает CNBC. Общий объем заимствований в 2020 году достигнет 394 миллиардов фунтов стерлингов, или 526 миллиардов долларов, — это 19 процентов ВВП страны.