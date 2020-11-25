Экономике Великобритании пообещали сильнейшее падение за 300 лет

Из-за пандемии коронавируса экономика Великобритании испытает сильнейшее за 300 лет падение, пообещал глава британского Минфина Риши Сунак. Его выступление перед парламентом транслирует The Telegraph. По словам министра, по итогам 2020 года ВВП соединенного королевства сократится на 11,3 процента.

Восстановление начнется с 2021 года (+5,5 процента), а к 2022-му рост ВВП должен составить 6,6 процента. В целом, указал Сунак, к докризисным показателям экономика вернется до конца 2022 года, но последствия пандемии будут долгосрочными. Министр уточнил, что теперь в 2025 году ВВП будет примерно на 3 процента меньше, чем заложено в мартовском проекте бюджета.

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Великобритания пережила самый большой спад за всю историю наблюдений, ВВП упал во втором квартале этого года на 20,4 процента. Показатели рухнули на фоне ограничительных мер, введенных для сдерживания распространения коронавируса. С начала эпидемии власти соединенного королевства выделили больше 300 миллиардов фунтов стерлингов на борьбу с COVID-19 и поддержку бизнеса.

Сейчас правительство собирается выделить еще 280 миллиардов фунтов, 18 миллиардов пойдет на проведение тестирований, вакцинацию и закупку средств индивидуальной защиты. Еще два миллиарда пустят на поддержку транспортной системы, а три — раздадут местным администрациям районов. Больше всего — 55 миллиардов — полагается госучреждениям и службам.