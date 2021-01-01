Великобритания и ЕС завершили переходный период по Brexit

Великобритания и Евросоюз завершили переходный период после Brexit, Соединенное Королевство начало свой первый год уже будучи вне Европейского союза, пишет «Интерфакс».

В течение 2020 года года представители обсуждали то, как будут строиться дальнейшие отношения между ними в самых разных сферах. Переговоры шли долгое время с переменным успехом и порой заходили в тупик из-за несогласия сторон идти на уступки.

В результате Лондон и Брюссель накануне Рождества заключили соглашение на более чем 1,2 тысячи листах соглашения. Режим временного применения соглашения начал действовать с 1 января. Затем в марте его должен принять Европарламент, при этом британская сторона уже ратифицировала документ. Подписали его и главы Евросоюза. Точку в этом вопросе поставит Европарламент.

В правительстве Соединенного Королевства заверяют, что страна вернула себе контроль над границей, торговлей, судебной системой и рыболовными водами. По их заверению, сделка обеспечивает то, «что было обещано британскому народу в ходе референдума 2016 года». «Все наши ключевые красные линии в отношении возвращения суверенитета были достигнуты. Это означает, что 1 января 2021 года мы будем иметь полную политическую и экономическую независимость», — заявилина Даунинг-стрит.

Согласно соглашению, Великобритания будет иметь доступ к рынку ЕС без тарифов и квот. Однако британским производителям придется учитывать как британские стандарты, так и Евросоюза.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение с Евросоюзом о торговле после Brexit. До этого документ поддержали в британском парламенте. За него проголосовал 521 законодатель, против — 73. Переговоры длились более четырех лет, а сделка касается годового торгового оборота более чем в триллион долларов.

Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля 2020 года. Стороны договорились о переходном периоде до конца года, во время которого в Соединенном Королевстве продолжила действовать большая часть законов ЕС. Если бы Лондон и Брюссель не успели заключить новое соглашение о торговле до конца декабря, Великобритания перестала бы быть частью общего европейского рынка, что привело бы к введению таможенных границ между страной и ЕС.