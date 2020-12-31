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Королева Великобритании подписала документ об окончательном «разводе» с ЕС

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Фото: Victoria Jones / Pool via REUTERS

Королева Великобритании Елизавета II выдала так называемую королевскую санкцию законопроекту о будущих отношениях Великобритании и Евросоюза. Об этом заявил спикер Палаты общин британского парламента Линдси Хойл, передает ТАСС.

Данная санкция означает вступление в силу документа об окончательном «разводе» государства и объединения. Ранее документ подписал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, позднее его утвердил парламент.

24 декабря Великобритания и Евросоюз достигли соглашения об условиях Brexit после многомесячных переговоров. Одним из главных документов в рамках общего соглашения стал договор о торговле, который предусматривает обоюдное отсутствие пошлин и квот.

Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля. Стороны договорились о переходном периоде до конца года, во время которого в Соединенном Королевстве продолжила действовать большая часть законов ЕС. Если бы Лондон и Брюссель не успели заключить новое соглашение о торговле до конца декабря, Великобритания перестала бы быть частью общего европейского рынка, что привело бы к введению таможенных границ между страной и ЕС.

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