В Турции заявили о скором выходе из «разваливающейся» НАТО

Турция скоро выйдет из НАТО, а саму организацию вполне можно назвать развалившейся. Такое мнение высказал глава Ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» Хаялом Муаззином.

«Срок НАТО уже истек, мозговая система умерла. Это подтвердил и Макрон, и Меркель заявила об этом год назад. В скором времени НАТО разрушится, они и сами понимают, что не могут обеспечить безопасность своих союзников», — заявил Дженгиз.

Он предрек НАТО разрушение в течение ближайших 2-3 лет и предсказал, что Россия создаст новый стратегический пакт, в который войдет и Турция. А скорый выход Анкары из состава альянса будет обозначать его развал.

В ноябре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». По его мнению, США все больше отворачиваются от Европы. Французский президент также отметил, что Европе пришло время проснуться и начать наращивать мощь, поскольку сейчас она находится «на краю пропасти».