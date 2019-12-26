В Австрии рассказали о «глубоких трещинах» в НАТО

В Североатлантическом альянсе множество трещин, которые углубились со временем. Об этом рассказала бывшая глава МИД Австрийской Республики Карин Кнайсль в интервью РИА Новости.

«Альянсы отвечают интересам определенной эпохи, и когда они отпадают, ставится вопрос о необходимости организации. Я думаю, в НАТО задаются этим вопросом уже много лет. Если вернуться к эпохе 2002-2003 годов, началу войны в Ираке, незадолго до этого НАТО уже была близка к взрыву. В НАТО очень много трещин, которые с тех пор еще больше углубились. И дело сейчас не только в Турции», — приводит агентство слова Кнайсль.

Она также коснулась высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО. Кнайсль отметила, что смерть мозга — хуже, чем просто смерть.

Ранее 26 декабря сообщалось, что в том же интервью политик посетовала на то, что Европа не прислушалась к идеям российского президента Владимира Путина, озвученным им в 2001 году

7 ноября Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». По его мнению, США все больше отворачиваются от Европы. Французский президент также отметил, что Европе пришло время проснуться и начать наращивать мощь, поскольку сейчас она находится «на краю пропасти».

C ним не согласились генсек организации Йенс Столтенберг и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель: оба политика выразили мнение о том, что сейчас альянс силен как никогда прежде и наращивает мощь. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на слова Макрона оскорблениями.

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