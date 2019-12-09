Бывшая глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, как танцует российский президент Владимир Путин. Своими впечатлениями она поделилась во время лекции для студентов МГИМО, сообщает РИА Новости.

Кнайсль отметила, что российский лидер владеет «старой школой», которая подразумевает «очень хорошие манеры». Она пояснила, что вначале Путин поклонился — это знак вежливости в танцевальном этикете.

При этом политик подчеркнула, что общественность неоднозначно восприняла этот танец. «Я могу только одно посоветовать: занимайте себя не только информацией, фактами и книгами. Вы не должны забывать, что в жизни есть и другие вещи», — сказала она.

Кнайсль отметила, что ее свадьба оказалась очень веселой. Политик также добавила, что для нее очень ценны беседы с российским лидером.

В июне экс-глава МИД рассказала, как позвала Путина на свадьбу. При этом она призналась, что не ожидала, что российский президент примет приглашение.

Кнайсль сыграла свадьбу с бизнесменом Вольфгангом Майлингером 18 августа 2018 года. Визит Путина на церемонию бракосочетания носил частный характер. Российский президент подарил новобрачным выступление Кубанского казачьего хора.

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