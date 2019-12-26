Бывшую главу МИД Австрии разочаровало нежелание Европы поддержать Путина

Европа потратила время впустую, не пожелав поддержать идеи президента России Владимира Путина, которые он озвучил в Бундестаге в сентябре 2001 года, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам Кнайсль, выступая перед немецкими депутатами, Путин сделал акцент на том, что Россия — это европейская держава, однако многие важные вопросы в Европе решаются без ее участия. Он также призвал отказаться от шаблонов «холодной войны» и быть равноправными партнерами. Кнайсль отметила, что европейские страны не смогли среагировать на речь Путина должным образом. Политик добавила, что ее это разочаровывает, поскольку российский лидер «своими предложениями шагнул далеко вперед».

«Он [Путин] был смелым, он выступил с предложением. И предложение не поддержали. Вместо того чтобы принять эту новую идею, мы просто впустую потратили время», — сказала Кнайсль.

Владимир Путин выступал в Бундестаге в 2001 году. Значительную часть своей получасовой речи он тогда произнес на немецком языке.

В августе 2019 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европейскому союзу стоит перестроить архитектуру отношений с Россией. Он назвал Россию европейской страной и добавил, что верит «в Европу от Лиссабона до Владивостока». Позже похожее заявление сделал президент Молдавии Игорь Додон.

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