Иран раскрыл детали взрыва на ядерном объекте

Диверсия на ядерном объекте в иранском Натанзе произошла в результате детонации взрывного устройства, пронесенного внутрь. Об этом заявили в комитете по национальной безопасности и внешней политики Меджлиса страны, передает IRIB.

Также названо имя подозреваемого в организации диверсии — по данным разведки, им оказался иранец Реза Карими. Отмечается, что он сбежал из страны перед случившимся.

Ранее в Иране заявили, что теракт на ядерном объекте в Натанзе не привел к приостановке обогащения урана, поврежденное оборудование вскоре заменят на новое. По словам главы Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, на ядерном объекте была запущена аварийная система энергоснабжения.

Авария произошла на ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе 11 апреля. В Организации по атомной энергии заявили, что инцидент был связан с распределением электроэнергии. Позднее стало известно, что мощный взрыв на ядерном объекте привел к разрушению хорошо защищенной внутренней электросистемы, которая обеспечивала работу обогащающих уран центрифуг.

В Иране считают, что за атакой на объект стоит Израиль, целью которого было сорвать переговоры по ядерной сделке Тегерана.