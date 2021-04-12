В Иране рассказали о последствиях теракта на ядерном объекте

Теракт на ядерном объекте в Натанзе не привел к приостановке обогащения урана, поврежденное оборудование вскоре заменят на новое. О последствиях атаки рассказал глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, его слова приводит иранский журналист Аббас Аслани в Twitter.

По словам Салехи, на ядерном объекте была запущена аварийная система энергоснабжения. «Обогащение урана в Натанзе не было приостановлено и активно осуществляется», — заявил чиновник. Он добавил, что большая часть ущерба, нанесенного атакой, будет устранена в ближайшие несколько дней. Кроме того, поврежденные центрифуги будут заменены на новые и более эффективные образцы.

Ранее причастность Израиля к атаке на ядерный объект Ирана анонимно подтверждали и в США. Вице-президент Ирана Али Акбар Салехи называл произошедшее «актом ядерного терроризма».

Авария произошла на ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе 11 апреля. В Организации по атомной энергии заявили, что инцидент был связан с распределением электроэнергии. Позднее стало известно, что мощный взрыв на ядерном объекте привел к разрушению хорошо защищенной внутренней электросистемы, которая обеспечивала работу обогащающих уран центрифуг. По некоторым данным, инцидент нанес серьезный удар по возможности Ирана обогащать уран: работа объекта в штатном режиме может восстановиться только через девять месяцев.