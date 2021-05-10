Девять человек погибли в секторе Газа после атаки со стороны Израиля

Девять человек погибли в результате ракетного обстрела сектора Газа израильскими военными в понедельник, 10 мая. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление представителей местного министерства здравоохранения.

Уточняется, что среди погибших — трое детей.

В Израиле в свою очередь заявили об одном пострадавшем мирном жителе.

Ранее 10 мая сообщалось, что военное крыло палестинского движения исламистов ХАМАС, признанного террористической организацией в ряде западных стран, «Бригады Аль-Кассам» взяло ответственность за ракетный обстрел Израиля.

Утром танки израильской армии нанесли удары по объектам ХАМАС в ответ на запуски воздушных шаров с взрывчаткой и четырех ракет по израильской территории. Ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне нагнетания напряженности и актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме после того, как израильский суд принял решение выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах.