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Девять человек погибли в секторе Газа после атаки со стороны Израиля

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Фото: MOHAMMED SALEM / Reuters

Девять человек погибли в результате ракетного обстрела сектора Газа израильскими военными в понедельник, 10 мая. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление представителей местного министерства здравоохранения.

Уточняется, что среди погибших — трое детей.

В Израиле в свою очередь заявили об одном пострадавшем мирном жителе.

Ранее 10 мая сообщалось, что военное крыло палестинского движения исламистов ХАМАС, признанного террористической организацией в ряде западных стран, «Бригады Аль-Кассам» взяло ответственность за ракетный обстрел Израиля.

Утром танки израильской армии нанесли удары по объектам ХАМАС в ответ на запуски воздушных шаров с взрывчаткой и четырех ракет по израильской территории. Ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне нагнетания напряженности и актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме после того, как израильский суд принял решение выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах.

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