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В двух городах Израиля сработали сирены воздушной тревоги

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Фото: К.Куличенко / РИА Новости

В двух городах Израиля сработали сирены воздушной тревоги. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщает ТАСС.

Уточняется, что сигналы слышны в Иерусалиме и городе Бейт-Шемеш, расположенном в центральной части Израиля. Они предупреждали граждан о ракетных обстрелах.

По последним данным, радикалы из сектора Газа запустили противотанковую ракету по территории страны.

Ранее сообщалось, что танки израильской армии нанесли удары по объектам ХАМАС в ответ на запуски воздушных шаров с взрывчаткой и четырех ракет по израильской территории.

Ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне нагнетания напряженности и актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах.

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