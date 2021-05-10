ХАМАС взяло ответственность за ракетный обстрел Израиля

Военное крыло палестинского движение исламистов ХАМАС, признанного террористической организацией в ряде западных стран, «Бригады Аль-Кассам» взяло ответственность за ракетный обстрел Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя крыла Абу Убайду.

«"Бригады Аль-Кассам" нанесли ракетный удар сейчас по врагу в оккупированном Иерусалиме в ответ на его преступления и агрессию против священного города, а также на преследование нашего народа в Шейх Джаррахе и мечети Аль-Акса», — сказал Убайда.

Ранее военное крыло потребовало от Израиля до 18:00 вывести солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.

Утром 10 мая сообщалось, что танки израильской армии нанесли удары по объектам ХАМАС в ответ на запуски воздушных шаров с взрывчаткой и четырех ракет по израильской территории. Ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне нагнетания напряженности и актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме после того, как израильский суд принял решение выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах.