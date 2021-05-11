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Журналистам запретили въезд в сектор Газа из-за ракетных обстрелов

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Фото: Amir Cohen / Reuters

Иностранным журналистам запретили въезд в сектор Газа из-за обстрелов и обострения военного конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом заявило Управление пограничных переходов при Министерстве обороны Израиля, передает ТАСС.

Власти страны закрыли КПП «Эрез» — единственный пассажирский пропускной пункт в северной части сектора Газа. В заявлении Минобороны сообщается, что иностранным журналистам запрещено проходить через «Эрез» «до дальнейшего уведомления».

Ранее сообщалось, что военное крыло палестинского движения исламистов ХАМАС «Бригады Аль-Кассам», признанного террористической организацией в ряде западных стран, поставило Израилю ультиматум, дав два часа на вывод солдат из района мечети Аль-Акса.

10 мая танки израильской армии нанесли удары по объектам ХАМАС, в результате которых погибло девять человек. Атака была организована в ответ на запуски воздушных шаров со взрывчаткой и четырех ракет по израильской территории. Ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне нагнетания напряженности и актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме. Ситуация обострилась после того, как израильский суд принял решение выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах.

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