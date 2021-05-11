ХАМАС поставило Израилю ультиматум

Военное крыло палестинского движение исламистов ХАМАС, признанного террористической организацией в ряде западных стран, «Бригады Аль-Кассам» поставило Израилю ультиматум, дав два часа на вывод солдат из района мечети Аль-Акса, пишет РИА Новости.

«Если противник не прекратит осаду молящихся в мечети Аль-Акса, пусть дождутся нашего ответа в течение двух часов», — заявил представитель ХАМАС Абу Обайда.

По данным ТАСС, израильские силовики начали покидать мечеть Аль-Акса и ее окрестности в Восточном Иерусалиме. Другие подробности пока не приводятся.

Утром 10 мая сообщалось, что танки израильской армии нанесли удары по объектам ХАМАС в ответ на запуски воздушных шаров с взрывчаткой и четырех ракет по израильской территории. Ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне нагнетания напряженности и актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме после того, как израильский суд принял решение выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах.