В секторе Газа погибли 20 человек после атаки со стороны Израиля

В результате атаки со стороны Израиля 20 палестинцев погибли в секторе Газа. Об этом сообщает Минздрав Палестины, передает РИА Новости.

«Девять детей и одна женщина были убиты... Еще 65 пять человек получили ранения», — заявил представитель минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кидра.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что девять человек погибли в результате ракетного обстрела сектора Газа израильскими военными. Уточняется, что среди погибших — трое детей. В Израиле в свою очередь заявили об одном пострадавшем мирном жителе.

Утром танки израильской армии нанесли удары по объектам военного крыла палестинского движения исламистов ХАМАС, признанного террористической организацией в ряде западных стран, в ответ на запуски воздушных шаров с взрывчаткой и четырех ракет по израильской территории. Ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне нагнетания напряженности и актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме после того, как израильский суд принял решение выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах.