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Исламисты обстреляли Тель-Авив 130 ракетами

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Фото: Amir Cohen / REUTERS

Палестинское движение исламистов ХАМАС, признанное террористической организацией в ряде западных стран, заявило о запуске в сторону израильского Тель-Авива и его окрестностей 130 ракет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Удар нанесло боевое крыло контролирующего сектор Газа радикального движения «Бригады Аль-Кассам». В городе объявлялась воздушная тревога. Пострадали несколько человек.

Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов.

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