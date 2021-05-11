Исламисты обстреляли Тель-Авив 130 ракетами

Палестинское движение исламистов ХАМАС, признанное террористической организацией в ряде западных стран, заявило о запуске в сторону израильского Тель-Авива и его окрестностей 130 ракет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Удар нанесло боевое крыло контролирующего сектор Газа радикального движения «Бригады Аль-Кассам». В городе объявлялась воздушная тревога. Пострадали несколько человек.

Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов.