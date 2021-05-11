Момент попадания ракеты в жилой дом в Израиле попал на видео

Одна из ракет, запущенная с территории сектора Газа, попала в жилой дом в израильском городе Ашдод. Видео публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

На видео запечатлен момент попадания ракеты в крышу жилого дома и следующее за этим задымление. Утром в городе сработали сирены воздушной тревоги. С вечера 10 мая палестинские группировки ведут массированный обстрел Израиля.

Ранее военное крыло палестинского движение исламистов ХАМАС, признанного террористической организацией в ряде западных стран, «Бригады Аль-Кассам» взяло ответственность за ракетный обстрел Израиля.

Утром 10 мая сообщалось, что танки израильской армии нанесли удары по объектам ХАМАС в ответ на запуски воздушных шаров со взрывчаткой и четырех ракет по израильской территории. Ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне нагнетания напряженности и актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме после того, как израильский суд принял решение выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах.