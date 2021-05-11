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Нетаньяху назвал цену для исламистов за атаку на Израиль

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Фото: Amir Cohen / REUTERS

Палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

«Мы едины против презренного врага. Они поплатятся жизнью», — пообещал политик.

В свою очередь, министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что удары израильской армии по объектам исламистов это «только начало». По его словам, у израильских военных есть еще множество целей в секторе Газа.

Ранее палестинское движение исламистов ХАМАС, признанное террористической организацией в ряде западных стран, заявило о запуске в сторону израильского Тель-Авива и его окрестностей 130 ракет. Удар нанесло боевое крыло контролирующего сектор Газа радикального движения «Бригады Аль-Кассам». В городе объявлялась воздушная тревога. Пострадали несколько человек. Местные СМИ также сообщили об одном убитом в израильском городе Ришон Ле-Цион.

10 мая танки израильской армии нанесли удары по объектам ХАМАС, в результате которых погибли девять человек. Атака была организована в ответ на запуски воздушных шаров с взрывчаткой и четырех ракет по израильской территории.

Позднее в Москве призвали стороны палестино-израильского конфликта проявить сдержанность и не предпринимать шагов, которые приведут к эскалации.

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