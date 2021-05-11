МИД России призвал Израиль и ХАМАС проявить сдержанность

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала стороны палестино-израильского конфликта проявить сдержанность и не предпринимать шагов, которые приведут к эскалации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что Москва как постоянный член Совета Безопасности ООН и участник «квартета» международных посредников в ближневосточном конфликте будет добиваться устойчивого и комплексного палестино-израильского урегулирования на основе принципа создания двух государств — Израиля и Палестины, которые бы мирно сосуществовали. Ситуация в Иерусалиме и вокруг сектора Газа остается крайне напряженной, отметила она.

Ранее палестинское движение исламистов ХАМАС, признанное террористической организацией в ряде западных стран, заявило о запуске в сторону израильского Тель-Авива и его окрестностей 130 ракет. Удар нанесло боевое крыло контролирующего сектор Газа радикального движения «Бригады Аль-Кассам». В городе объявлялась воздушная тревога. Пострадали несколько человек. Местные СМИ также сообщили об одном убитом в израильском городе Ришон Ле-Цион.

10 мая танки израильской армии нанесли удары по объектам ХАМАС, в результате которых погибли девять человек. Атака была организована в ответ на запуски воздушных шаров с взрывчаткой и четырех ракет по израильской территории.

Ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне нагнетания напряженности и актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме. Ситуация обострилась после того, как израильский суд принял решение выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах.