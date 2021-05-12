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ХАМАС выпустило еще сотню ракет по Израилю

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Фото: IBRAHEEM ABU MUSTAFA / Reuters

Боевое крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» выпустило еще сотню ракет по территории Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению движения, атака была нанесена по израильскому городу Беэр-Шева в ответ на то, что Тель-Авив возобновил удары по высотным жилым зданиям в Палестине. Представители ХАМАС пообещали, что «далее будет масштабней».

Ранее палестинское движение исламистов ХАМАС, признанное террористической организацией в ряде западных стран, заявило о запуске в сторону Тель-Авива и его окрестностей 130 ракет. Удар нанесло боевое крыло контролирующего сектор Газа радикального движения «Бригады Аль-Кассам». Местные СМИ сообщили об одном убитом в израильском городе Ришон Ле-Цион.

Позднее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху пообещал, что исламисты «поплатятся жизнью» за атаку.

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