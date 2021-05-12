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Ракетные обстрелы Израиля попали на видео

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Армия обороны Израиля (Israel Defense Forces) опубликовала кадры ночных ракетных обстрелов с территории сектора Газа. Видео опубликовано в Twitter.

На видео в том числе попал перехват ракет системой «Железный купол».

По данным израильской армии, число выпущенных с палестинской территории ракет превысило тысячу. Из них 200 не пересекли границу и разорвались на территории сектора Газа.

Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с вечера 10 мая. Армия Израиля призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». Силы обороны Израиля продолжили наносить удары по целям в Газе: по данным военных, в результате разрушены дома трех высокопоставленных руководителей движения ХАМАС. В общей сложности в Газе поражены 500 целей.

Обострение началось на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима. Эта дата отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города в результате Шестидневной войны 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Палестина, напротив, называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией — это подкреплено резолюциями СБ ООН.

Предыстория: Число выпущенных по Израилю ракет подсчитали
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