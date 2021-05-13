Мир
 
Последние новости
Медведчука обвинили в помощи Кремлю сменить внешнеполитический курс Украины
Ведущий «Модного приговора» рассказал о неоднократных попытках его заменить
Авто депутата Госдумы попало в ДТП в центре Москвы
Критиковавший ипотеку миллиардер купил недвижимость в Москве
Nokia привезла в Россию бюджетные смартфоны
Генсек ООН поделился планами на разговор с Путиным
Глава Росгвардии предложил ввести электронный учет за оборотом оружия и патронов
Клим Шипенко и Юлия Пересильд полетят в космос для съемок на МКС
Дерипаска объяснил «жадность» бизнесменов кабальными условиями
Новости партнеров

ХАМАС нанесло удар по газовой платформе в Средиземном море

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Изз Ад-Дин аль-Кассама» нанесло удар по газовой платформе в Средиземном море. Об этом пишет канал Al Mayadeen.

Известно, что удар по комплексу для бурения скважин нанесли с помощью беспилотников, начиненных взрывчаткой. Другие подробности пока неизвестны.

10 мая палестинские группировки выпустили более тысячи ракет по территории Израиля. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». В частности, силы обороны страны нанесли несколько ударов по целям в Газе, уничтожив дома трех высокопоставленных руководителей движения ХАМАС. В общей сложности в Газе поражены 500 целей. Атаки до сих пор проводятся с обеих сторон.

Ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме после того, как израильский суд принял решение выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах. По последним данным, более 200 человек ранены, еще 56 погибли.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
غزة: كتائب القسام: قمنا باستهداف منصة الغاز في بحر القطاع بطائرات مسيرة من طراز شهاب
Израиль обвинили в использовании ядовитого газа
Израиль опубликовал новые кадры ударов по сектору Газа
Армия Израиля сообщила о подготовке к наземной операции в секторе Газа