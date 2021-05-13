ХАМАС нанесло удар по газовой платформе в Средиземном море

Крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Изз Ад-Дин аль-Кассама» нанесло удар по газовой платформе в Средиземном море. Об этом пишет канал Al Mayadeen.

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Известно, что удар по комплексу для бурения скважин нанесли с помощью беспилотников, начиненных взрывчаткой. Другие подробности пока неизвестны.

10 мая палестинские группировки выпустили более тысячи ракет по территории Израиля. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». В частности, силы обороны страны нанесли несколько ударов по целям в Газе, уничтожив дома трех высокопоставленных руководителей движения ХАМАС. В общей сложности в Газе поражены 500 целей. Атаки до сих пор проводятся с обеих сторон.

Ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме после того, как израильский суд принял решение выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах. По последним данным, более 200 человек ранены, еще 56 погибли.

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