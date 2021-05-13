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Израиль обвинили в использовании ядовитого газа

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Фото: Reuters

Израиль обвинили в использовании ядовитого газа, который еврейское государство якобы применило против палестинцев. Об этом говорится в заявлении на неофициальной странице Минздрава Палестины и сектора Газа в Facebook.

При этом на официальной странице Минздрава Палестины сообщений о возможных газовых атаках нет.

«Трупы были доставлены в медицинский комплекс "Аль-Шифа". В результате судебно-медицинской экспертизы было установлено, что непосредственной причиной смерти стало удушье. Некоторые симптомы указывают на то, что эти люди могли вдохнуть токсичные газы», — говорится в заявлении.

Отмечается, что специалисты уже взяли необходимые для тестов пробы.

Ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме после того, как израильский суд принял решение выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах. По последним данным, более 200 человек ранены, еще 56 погибли.


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