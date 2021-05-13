Израиль обвинили в использовании ядовитого газа, который еврейское государство якобы применило против палестинцев. Об этом говорится в заявлении на неофициальной странице Минздрава Палестины и сектора Газа в Facebook.

Материалы по теме Перешли Иордан Израиль готов силой забрать палестинские земли. Кто победит в новом столкновении на Ближнем Востоке? Весеннее обострение. Ракетные удары и уличные бои. Начнут ли Израиль и Палестина полномасштабную войну?

При этом на официальной странице Минздрава Палестины сообщений о возможных газовых атаках нет.

«Трупы были доставлены в медицинский комплекс "Аль-Шифа". В результате судебно-медицинской экспертизы было установлено, что непосредственной причиной смерти стало удушье. Некоторые симптомы указывают на то, что эти люди могли вдохнуть токсичные газы», — говорится в заявлении.

Отмечается, что специалисты уже взяли необходимые для тестов пробы.

Ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме после того, как израильский суд принял решение выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах. По последним данным, более 200 человек ранены, еще 56 погибли.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

Если вы стали свидетелем важного события или у вас есть новость для отдела «Мир», напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



