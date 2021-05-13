Беспорядки с поджогами в Израиле попали на видео

В Израиле начались беспорядки, полиция сообщила о 374 задержанных по всей стране, 36 полицейских были ранены. Об этом пишет The Times Of Israel.

Telegram-канал RT опубликовал видео происходящего в израильском Назарете. На кадрах видно, как собравшиеся жгут покрышки, хлопают и выкрикивают лозунги.

По информации агентства, беспорядки сейчас продолжаются и в городе Лод, а также в Акко и Бат-Яме. Десятки представителей еврейской молодежи устроили марш в городе Бат-Ям и стали громить арабские магазины. Шесть человек задержаны по подозрению в нападении на арабского мотоциклиста и его избиении. Кроме того, в Иерусалиме забросали камнями автомобиль, перевозивший арабскую семью.

10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». В общей сложности в Газе поражены 500 целей.

Ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне нагнетания напряженности и актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме после того, как израильский суд принял решение выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах.

Обострение началось на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима. Эта дата отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города в результате Шестидневной войны 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Палестина, напротив, называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией — это подкреплено резолюциями СБ ООН.