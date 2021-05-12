ХАМАС заявило о запуске 130 ракет по Израилю

Военное крыло палестинского движения исламистов ХАМАС, признанного террористической организацией в ряде западных стран, «Бригада Аль-Кассам» заявило о запуске 130 ракет в направлении трех израильских городов: Ашкелон, Нетивот и Сдерот. Об этом сообщает ТАСС.

По данным радиостанции Saut Al-Aqsa, так радикалы ответили на гибель ряда своих командиров (в том числе ответственного за город Газа Бассема Ису) и на разрушение 16-этажного здания Бурдж аш-Шурук в центре сектора Газа в результате обстрелов со стороны Израиля.

Ранее ХАМАС взяло на себя ответственность за ракетный обстрел израильского Димона, неподалеку от которого находится ядерный центр страны. По данным Минздрава Газы, в результате непрекращающихся с понедельника, 10 мая, израильских ударов по сектору погибли 53 палестинца, включая 14 детей и 3 женщин, более 320 человек получили ранения.

10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». В общей сложности в Газе поражены 500 целей.

Ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне нагнетания напряженности и актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме после того, как израильский суд принял решение выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах.