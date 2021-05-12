В ООН не договорились по конфликту в Иерусалиме из-за США

Совет Безопасности (СБ) ООН не смог договориться о согласовании совместного заявления по поводу обострения конфликта между Израилем и Палестиной. Экстренное заседание не привело страны к единому результату из-за позиции США, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники в СБ.

«Как и на прошедших в понедельник консультациях, заявления выработать не удалось. Этому мешает позиция США», — приводит агентство слова собеседника.

Президент России Владимир Путин ранее обсудил ситуацию со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств сошлись на том, что враждующим сторонам стоит полагаться на международных переговорщиков — представителей ЕС, США, ООН и России — для урегулирования конфликта.

10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». Силы обороны страны продолжили наносить удары по целям в Газе: по данным военных, в результате разрушены дома трех высокопоставленных руководителей движения ХАМАС. В общей сложности в Газе поражены 500 целей.

Обострение началось на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима. Эта дата отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города в результате Шестидневной войны 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Палестина, напротив, называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией — это подкреплено резолюциями СБ ООН.

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