Россия осудила насилие против мирных жителей Израиля и Палестины

Россия решительно осуждает насилие против мирных жителей в Израиле и Палестине. Об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

«Решительно осуждаем все проявления насилия в отношении мирных жителей как в Израиле, так и в Палестине. (...) Выступаем также за неукоснительное уважение статус-кво Святых мест», — заявил Вершинин в разговоре с журналистами.

От имени страны он также осудил все шаги, которые мешают перезапуску переговорного процесса между сторонами на общепризнанной международно-правовой основе.

Президент России Владимир Путин ранее обсудил ситуацию со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств сошлись на том, что враждующим сторонам стоит полагаться на международных переговорщиков — представителей ЕС, США, ООН и России — для урегулирования конфликта.

10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». Силы обороны страны продолжили наносить удары по целям в Газе: по данным военных, в результате разрушены дома трех высокопоставленных руководителей движения ХАМАС. В общей сложности в Газе поражены 500 целей.

Обострение началось на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима. Эта дата отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города в результате Шестидневной войны 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Палестина, напротив, называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией — это подкреплено резолюциями СБ ООН.