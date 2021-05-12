Путин и Эрдоган обсудили конфликт в Иерусалиме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным обострившийся конфликт Израиля и Палестины, обстрел Иерусалима и других населенных пунктов. Об этом cообщает NTV со ссылкой на турецкие власти.

Главы государств, по словам турецкого лидера, пришли к схожим позициям по этому вопросу: они продолжают выступать за урегулирование конфликта на основании решений ООН и принятого на международном уровне принципа двух государств.

Информацию о разговоре президентов подтвердили на сайте Кремля. В сообщении говорится о том, что Анкара и Москва напоминают о роли международных переговорщиков между сторонами — представителей России ООН, ЕС и США.

10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более 1 тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». Силы обороны страны продолжили наносить удары по целям в Газе: по данным военных, в результате разрушены дома трех высокопоставленных руководителей движения ХАМАС. В общей сложности в Газе поражены 500 целей.

Обострение началось на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима. Эта дата отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города в результате Шестидневной войны 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Палестина, напротив, называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией — это подкреплено резолюциями СБ ООН.