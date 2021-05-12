Палестинцы обстреляли израильтян из российского ПТРК «Корнет»

Палестинцы из группировки ХАМАС обстреляли военный внедорожник израильтян, используя российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет». Один человек погиб, трое пострадали, передает The Jerusalem Post.

Удар по машине нанесли во время ракетной атаки армии Израиля по позициям ХАМАС. В этот момент автомобиль находился у посёлка Натив-а-Асара на границе с сектором Газа. Госпитализировать раненых изначально помешал минометный обстрел со стороны палестинцев. Известно, что по меньшей мере двое раненых находятся в критическом состоянии.

10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более 1 тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». Силы обороны страны продолжили наносить удары по целям в Газе: по данным военных, в результате разрушены дома трех высокопоставленных руководителей движения ХАМАС. В общей сложности в Газе поражены 500 целей.

Обострение началось на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима. Эта дата отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города в результате Шестидневной войны 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Палестина, напротив, называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией — это подкреплено резолюциями СБ ООН.