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Разрушение 16-этажной высотки в Газе ракетным ударом Израиля попало на видео

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Ракетный удар израильских ВВС, разрушивший 16-этажную высотку в центре Газы, в которой располагались офисы СМИ, попал на видео. Кадры происшествия публикует Telegram-канал РИА Новости.

В результате атаки здание оказалось практически полностью разрушено. Как уточняет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya, сначала после прямого попадания нескольких ракет оно разрушилось частично. Уцелела лишь одна секция, однако после последовавшей через 15 минут второй бомбардировки рухнула и она. В результате атаки погибли по меньшей мере трое палестинцев. Где именно могли находиться погибшие, пока неизвестно.

По данным РИА Новости, перед ударом израильские беспилотники нанесли предупредительные удары, чтобы люди успели эвакуироваться из здания.

10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». В общей сложности в Газе поражены 500 целей.

Ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне нагнетания напряженности и актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме после того, как израильский суд принял решение выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах.

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