В нескольких израильских городах прозвучали сирены воздушной тревоги

В нескольких израильских городах в четверг, 13 мая, прозвучали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщила армия Израиля на своей странице в Twitter.

Сирены прозвучали в центральной части, а также в населенных пунктах на севере и юге.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, сирены тревоги сработали в Тель-Авиве дважды за полчаса. Сразу после сирен послышались звуки взрывов. Также за последние полчаса сирены срабатывали в Ришон-ле-Ционе, южнее Тель-Авива, центральном округе Гуш-Дан, в Ашкелоне и Ашдоде.

10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». В общей сложности в Газе поражены 500 целей.

Ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне нагнетания напряженности и актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме после того, как израильский суд принял решение выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах.

Обострение началось на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима. Эта дата отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города в результате Шестидневной войны 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Палестина, напротив, называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией — это подкреплено резолюциями СБ ООН.