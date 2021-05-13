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Армия Изралия сообщила о подготовке к наземной операции в секторе Газа

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Фото: Reuters

Пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус подтвердил, что израильская армия ведет подготовку к наземной операции в секторе Газа и ждет приказа от генерального штаба к ее осуществлению. Об этом сообщает РИА Новости.

«Войска в дивизии "Газа" находятся на разных стадиях подготовки, включая инструкции руководства генерального штаба, но пока не был дан приказ осуществить такую операцию. Но военные приготовления действительно ведутся», — сказал Конрикус.

Ранее военное крыло палестинского движения исламистов ХАМАС, признанного террористической организацией в ряде западных стран, «Бригада Аль-Кассам» заявило о запуске 130 ракет в направлении трех израильских городов: Ашкелон, Нетивот и Сдерот. Так радикалы ответили на гибель ряда своих командиров и на разрушение 16-этажного здания в центре сектора Газа.

Ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне нагнетания напряженности и актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме после того, как израильский суд принял решение выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах. Обострение началось на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима.


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