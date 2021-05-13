Мир
 
Последние новости
Дерипаска объяснил «жадность» бизнесменов кабальными условиями
Женщину заподозрили в убийстве из-за украшения для Хэллоуина
Названо условие снижения цен на российских курортах
Россияне массово принялись скупать кроссовки
У коронавируса нашли уникальную способность к заражению
Медведчук назвал свое уголовное дело попыткой остановить оппозицию
Суд отказался отпускать Медведчука под личное поручительство
Российские школы проверят на безопасность после стрельбы в Казани
Российским авиакомпаниям предсказали банкротство и обвинили их в жадности
Врач назвал опасные проявления постковидного синдрома
Новости партнеров

Израиль опубликовал новые кадры ударов по сектору Газа

Перейти в «Мою Ленту»

Армия обороны Израиля опубликовала новые кадры ударов по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа. На видеоролике видно, как ракеты попадают в здания. Запись появилась в Telegram-канале «Военный обозреватель».

По данным канала, целями ударов стали ключевые объекты боевиков: служба внутренней безопасности группировки и дом главы ее центрального сектора, а также оружейный тоннель, проходящий под жилыми кварталами, в том числе под школой.

Ранее военное крыло палестинского движения исламистов ХАМАС, признанного террористической организацией в ряде западных стран, «Бригада Аль-Кассам» заявило о запуске 130 ракет в направлении трех израильских городов: Ашкелон, Нетивот и Сдерот. Таким образом радикалы ответили на гибель ряда своих командиров и разрушение 16-этажного здания в центре сектора Газа.

Ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне нагнетания напряженности и актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме после того, как израильский суд принял решение выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах. Обострение началось на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Армия Израиля сообщила о подготовке к наземной операции в секторе Газа
Разрушение 16-этажной высотки в Газе ракетным ударом Израиля попало на видео
ХАМАС запустило ракеты неподалеку от ядерного центра Израиля