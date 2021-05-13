Израиль опубликовал новые кадры ударов по сектору Газа

Армия обороны Израиля опубликовала новые кадры ударов по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа. На видеоролике видно, как ракеты попадают в здания. Запись появилась в Telegram-канале «Военный обозреватель».

По данным канала, целями ударов стали ключевые объекты боевиков: служба внутренней безопасности группировки и дом главы ее центрального сектора, а также оружейный тоннель, проходящий под жилыми кварталами, в том числе под школой.

Ранее военное крыло палестинского движения исламистов ХАМАС, признанного террористической организацией в ряде западных стран, «Бригада Аль-Кассам» заявило о запуске 130 ракет в направлении трех израильских городов: Ашкелон, Нетивот и Сдерот. Таким образом радикалы ответили на гибель ряда своих командиров и разрушение 16-этажного здания в центре сектора Газа.

Ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне нагнетания напряженности и актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме после того, как израильский суд принял решение выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах. Обострение началось на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима.