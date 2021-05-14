В Израиле раскритиковали политику Байдена на Ближнем Востоке после атак ХАМАС

Политика, которую проводит администрация действующего президента США Джо Байдена на Ближнем Востоке, является робкой и малоэффективной. С подобной критикой действий, предпринимаемых американскими властями на фоне обострения конфликта между израильтянами и палестинцами, выступили чиновники и эксперты, опрошенные изданием The Jerusalem Post.

Как отмечает издание, недовольство в Израиле, в частности, вызвали заявления официальных лиц, сделанные после того, как палестинская исламистская группировка ХАМАС выпустила более 1,8 тысячи ракет по израильской территории. Так, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что Вашингтон осуждает подобные ракетные атаки, однако считает, что палестинцы и израильтяне в равной мере заслуживают свободы, безопасности и процветания. В свою очередь официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что хотя Израиль имеет право отвечать на удары со стороны ХАМАС, палестинский народ также имеет право на безопасность, в связи с чем Вашингтон призывает обе стороны конфликта проявлять сдержанность.

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«К прекращению боевых действий призывают обе стороны — Израиль и организацию, признанную в США террористической... Это не беспристрастность. Это глупость», — заявил профессор Эйтан Гилбоа из Университета Бар-Илан, пояснив, что подобный подход Вашингтона может только поощрить ХАМАС и палестинскую военизированную группировку «Исламский джихад» к дальнейшим атакам.

Кроме того, израильские чиновники и эксперты полагают, что администрация Байдена в целом уделяет слишком мало внимания проблемам в ближневосточном регионе и не предпринимает никаких конкретных действий по поддержке Израиля в конфликте. По мнению старшего научного сотрудника Института исследований национальной безопасности Ширы Эфрона, в настоящее время американские власти куда больше сосредоточены на противостоянии Китаю и вопросах изменения климата. Так, новая администрация в течение четырех месяцев не проявляла особого интереса к ситуации в регионе и обратила внимание на кризис только на прошлой неделе, несмотря на поступавшие неделями ранее тревожные сообщения. При этом специалистов, занимающихся проблемами Ближнего Востока, в администрации действующего главы Белого дома практически нет, как и реального плана по деэскалации палестино-израильского конфликта, считает эксперт.

В то же время специалисты полагают, что подобная вялая реакция на сложившуюся в регионе ситуацию может дорого обойтись самому Вашингтону. «Байден теперь узнает, что если вы бежите с Ближнего Востока, Ближний Восток бежит за вами», — отметил профессор Гилбоа. По его словам, США необходимо занять твердую позицию в данном конфликте, однако это потребует свежего мышления от новой администрации, которой пока слишком мешают старые привычки.

С 10 мая израильская армия и палестинские радикалы в секторе Газа не прекращают обмен ракетными ударами. По данным Израиля, за это время по его территории было выпущено свыше 1,8 тысячи ракет. 11 мая палестинское движение исламистов ХАМАС, признанное террористической организацией в ряде западных стран, заявило о запуске в сторону израильского Тель-Авива и его окрестностей 130 ракет.

Обострение ситуации произошло в регионе на фоне актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме после того, как израильский суд принял решение выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах.