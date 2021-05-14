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Каждая четвертая выпущенная по Израилю ракета упала в секторе Газа

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Фото: Reuters

Почти каждая четвертая ракета, выпущенная по территории Израиля из сектора Газа, упала в границах самого сектора Газа. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, передает РИА Новости.

«Общее число ракет, выпущенных из сектора Газа с начала операции, составляет 1800, согласно нашей информации, 430 из этих ракет упали внутри сектора Газа», — приводит агентство слова Конрикуса.

На том же брифинге он рассказал, что израильские вооруженные силы ночью предприняли крупнейшую атаку на территорию палестинского анклава: 150 самолетов в течение 40 минут били по целям в секторе Газа, наземные части также принимали участие в операции, но не заходили на палестинскую территорию.

Ранее 14 мая медики из «Красного полумесяца» сообщили, что во время эскалации между Палестиной и Израилем за минувшие сутки на палестинских территориях пострадали 349 человек.

С 10 мая израильская армия и палестинские радикалы в секторе Газа не прекращают обмен ракетными ударами. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что операция будет длиться столько, сколько потребуется.

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